◇プロ野球パ・リーグ西武-日本ハム(27日、ベルーナドーム)西武は渡部聖弥選手が第8号2ランホームランを放ち、同点に追いつきました。西武は3回、日本ハムの五十幡亮汰選手、水谷瞬選手にタイムリーを許し2点を先制されます。その直後の攻撃、先頭の古賀悠斗選手がレフト前へヒットで出塁。その後1死二塁とし9番・渡部選手が打席へ、日本ハム先発の山崎福也投手のチェンジアップを捉えると打球はレフトスタンドへ。13打席ぶりの