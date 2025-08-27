黒部市の自宅で、当時高校生だった娘に性的暴行をしたとして、準強姦罪に問われた父親の裁判で検察側は「被害者が感じた恐怖や苦痛、絶望感は筆舌に尽くし難い」として懲役8年を求刑しました。大門広治被告（54）は2016年8月、黒部市の自宅で当時10代で高校生だった娘に対し、抵抗できない状態で性的暴行を行ったとして準強姦罪に問われています。きょう富山地裁で行われた裁判では実名を明らかにして被害を訴えている娘の福山里帆