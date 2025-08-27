日本航空（JAL）は、LINEとメッセージでの「JALメッセージサポート」を9月17日午後6時をもって終了する。これまでの「チャット自動応答サービス」と「JALメッセージサポート」を統合し、新たに「JALチャットサポート」として、9月18日から公式ウェブサイトでサービスを開始する。チャットボットで解決できない場合には、オペレーターと直接チャットでやり取りが可能となる。