◇プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(27日、横浜スタジアム)阪神が大山悠輔選手のタイムリーで先制に成功しました。4回、阪神は先頭の森下翔太選手がDeNA先発・東克樹投手からセンター前ヒットを放ち出塁します。その後1アウト1塁となり、5番の大山選手が左中間を切り裂く2ベースヒット。森下選手が1塁から激走を見せ生還しました。ホームを踏む際に交錯したDeNAキャッチャー山本祐大選手は一度ベンチに下がりましたが、治療を経て復帰