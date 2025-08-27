連日、クマが目撃されている秋田県で、カメラが田んぼにいるクマの姿を捉えました。27日午前9時半ごろ、秋田県大仙市の田んぼの中にいたのは1頭のクマです。黄金色に実ったイネの前に、たたずんでいました。こちらに振り向き、じっと見つめています。収穫前のコメを食べていたのでしょうか？時折、口を動かす様子も。秋田県内では、連日各地でクマが目撃されていて、農作物が食い荒らされる被害が発生しています。県は、農地を電気