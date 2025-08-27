◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（２７日・秋田）ソフトバンク・今宮健太内野手が通算４００犠打を達成した。４回無死一塁で捕前に成功。三塁手が前に猛チャージしてきたが、見事に打球の勢いを殺した。史上４人目の記録だが、２２日の日本ハム戦（エスコン）では通算１００本塁打にも到達しており、ダブル達成は史上初の偉業。この後、柳町が左前適時打を放ち、しっかり得点に結びついた。