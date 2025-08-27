日本維新の会の石井章参院議員の地元事務所＝27日午前、茨城県取手市日本維新の会の石井章参院議員に公設秘書給与詐取疑いが浮上したことで、衆参両院で少数となった与党の多数派形成に影響が出る可能性がある。自民党内には政策の近い維新に対し、連立も視野に連携を模索すべきだとの意見もあるが、所属議員らの不祥事が相次ぐ維新のガバナンス（組織統治）の危うさが改めて露呈し「連携にはリスクがある」（自民ベテラン）との