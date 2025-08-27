◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２７日・横浜）ＤｅＮＡ・山本祐大捕手が「６番・捕手」でスタメン出場。４回１死一塁の守備で、大山の左中間二塁打で一塁から一気に本塁を狙った森下と交錯して、左腕を痛めた。ミットから球がこぼれて先制を許し、治療のため苦悶（くもん）の表情を浮かべながら一塁ベンチに引き揚げたが、再びグラウンドに戻ってきた。そして再び捕手のポジションでプレーを続けた。