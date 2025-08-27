活動自粛中の７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカル・今市隆二が今年１０月４、５日にヤンマースタジアム長居で開催されるライブツアーには参加しないことが２７日、所属事務所・ＬＤＨの公式ＨＰで発表された。この日、公式ＨＰで「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ１５ＴＨＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＳＴＡＤＩＵＭＬＩＶＥ“ＪＳＢＦＯＲＥＶＥＲ〜ＯＮＥ〜”に関