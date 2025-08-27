27日(水)は広く雨雲がかかり、大雨となったところがありました。朝から昼過ぎにかけては広い範囲に発達した雨雲がかかりました。所々では雷雨となり、雨脚が強まりました。27日(水)午後5時までの24時間降水量は、新発田市赤谷で90mm、村上市高根で77mmを観測するなど、大雨となったところがありました。 現在も、上・中・下越にはカミナリ注意報が発表されています。 このあとも大気の不安定な状況が続くので、27日(水)夜遅く