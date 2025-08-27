「ＤｅＮＡ−阪神」（２７日、横浜スタジアム）阪神の先発・早川が四回、先頭のＤｅＮＡ・筒香にこの日初安打を許した後、違和感を訴え、治療を受けるためにトレーナーに付き添われてベンチ裏へ下がった。早川は右太もも付近を気にするようなしぐさを見せていた。早川はその後、歩いてマウンドへ復帰。投手コーチやトレーナーと状態について確認しながら投球練習を行った後、無死一塁で試合が再開した。