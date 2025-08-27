タレントで歌手の上沼恵美子が２７日、大阪の「ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホール」で「新曲リリース感謝祭２０２５」を開催した。６月１８日に約５年半ぶりとなる新曲「人生泣き笑い」をリリース。満員の約７００人のファンの前で熱唱し「６月に新曲を出させていただきました。テイチクさんから『どうですか』と勧められて『人生泣き笑い』『大阪ラブレター』２曲を聴かせてもらったんですがとても良い