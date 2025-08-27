小林製薬が、爪まわりのガチガチ荒れを柔らかくし、きれいに治す治療薬『チュメキュア』（第3類医薬品）を9月10日に全国発売する。2023年に中国・四国限定で販売した「ネルワキュア」のリニューアル品となる。【写真】『チュメキュア』塗布イメージ、幅2mmの先細チューブで「塗りやすい」近年は手洗い習慣の定着や水仕事、セルフネイルの普及により、爪まわりの乾燥や荒れに悩む人が増えている。同社が行った調査でも、多くの