新潟市出身の元タカラジェンヌ・越乃リュウさんが、柏崎市のブランド米『米山プリンセス』の認証を目指す水田で稲刈りをしました。 柏崎産のコシヒカリ『米山プリンセス』の公式アンバサダーを務める越乃リュウさん。27日は、市内の水田で桜井雅浩市長らと稲刈りをしました。米山プリンセスの認証を受けるには、うまみなどを数値化した「食味値」が85点以上であることなど、複数の高い基準をクリアする必要があります。