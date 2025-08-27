愛知県豊田市のゴルフ場で8月27日、プレー中の客が熱中症になった想定で訓練が行われました。豊田市の名古屋グリーンカントリークラブでの訓練では、コースで倒れた客に気付いたキャディーの連絡で119番。藤田医科大学病院の医師と看護師がドクターヘリで駆け付けました。訓練に参加した豊田市消防本部の担当者は「暑い日はできるだけ運動を避けてほしい」と話していました。