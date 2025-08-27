上沼恵美子（７０）が２７日、大阪市内のＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホールで「新曲リリース感謝祭２０２５」を開催した。約５年半ぶりのニューシングル「人生泣き笑い」を６月にリリースしており、会場には平日昼ながらファン約７００人が駆けつけて客席をうめ、上沼の熱唱と爆笑トークに盛り上がった。オープニングで１９年にリリースした「人生これから」を歌唱後、上沼らしい軽妙なトークで笑いを誘