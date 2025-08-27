◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２７日・横浜）阪神・大山悠輔内野手が先制の適時二塁打を放った。０―０の４回１死一塁。１ボールから東の変化球を捉え、左中間を破った。一塁走者の森下が全力疾走で一気に生還。前夜１点を追う９回２死から起死回生の逆転２ランを放った男が、また仕事を果たした。