北日本から西日本は、27日（水）夜遅くにかけて、激しい雷雨の所があるでしょう。これまで大雨となっている地域を中心に、土砂災害など警戒が必要です。28日（木）は北日本の天気も回復傾向ですが、東・西日本は雲が多めで、一部でにわか雨や雷雨がありそうです。東京都心は猛暑日の連続記録・年間日数の記録を更新しましたが、28日（木）は雲が広がり32℃くらいに落ち着きます。これまでの高温に比べると、本来の真夏という感覚の