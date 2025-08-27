大雨の被害から半月が経ちましたが被災地では復旧の人手不足も深刻となっています。 【写真を見る】熊本記録的大雨 上天草市で続く復旧活動ボランティアが不足 支援求める声150件 復旧作業が続く被災地。日差しが容赦なく照り付け、ボランティアの体力を奪っていきます。 ボランティア「きょう平日なんですけど、ボランティアも高齢の方が中心になってくる。家によってはまだ物を運ばないといけない段階の家もあるので」 床