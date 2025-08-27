全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・宝町の中華料理店『中華料理菊鳳』です。富士山を模した美しい見た目に首ったけ富士山を模して高く盛り付けられたルックスがなんとも華やかな「冷やし中華」。眺めてうっとり、食べれば正しき昭和の味な『菊鳳』の夏の名物だ。冷やし中華1100円『中華料理菊鳳』冷やし中華1100円シンプルで王道な味だが、どこか品格漂うのは「万