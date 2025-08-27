俳優の児玉泰次（こだま・たいじ）さんが5月7日に老衰のため亡くなっていたと27日、劇団俳優座が発表した。82歳だった。葬儀・告別式はすでに親族で執り行われたという。児玉さんは1942年5月、東京都生まれ。俳優座養成所13期生で、64年に入団。舞台「三屋清左衛門残日録〜夕映えの人〜」「千鳥」「セツアンの善人」「野がも」「東海道四谷怪談」などに出演。映画、テレビドラマなどにも多数出演していた。10月5日に7月に亡くなっ