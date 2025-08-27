私には息子が2人います。兄と弟で性格が全く違い、弟のリョウにはとても手がかかりました。面倒くさがりで全てにおいてテキトー、勉強に関しては努力もせず毎日遊んでばかり……。けれどそんなリョウも今や高校3年生。たくさんの友達に囲まれて思いやりのある子に育ちました。そしてリョウはある日、学校行事で書いた「感謝の手紙」をくれたのです。文字がぎっしり書かれている様子に、私は読む前から感動して胸が熱くなっていたの