女優の高畑充希（33）が27日、都内で映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、10月10日公開）完成報告会に出席した。高畑は、7月に夫で俳優の岡田将生（36）との第1子妊娠発表後初の公の場となった。高畑は膝上のスカート姿にピンクのソックスを合わせたファッショナブルな衣装で登壇。妊娠を公表しているがおなかの膨らみは目立っていなかった。新海誠監督による07年公開の同名劇場アニメ作品の実写版。新海監督のアニメ作品