娘の夢を頭ごなしに否定していた父。認知症になって思わぬ変化が…「お父さん認知症なんだって」父に対してわだかまりのあった20代娘の反応／大嫌いだった父が認知症になった日（1）漫画家の鐘木ころもさんが20代後半の頃、父親が認知症を発症。昔から家庭に無関心、たまの休日も怒鳴るばかり、娘が学生の頃に抱いた夢を全否定…そんな父に対して、距離を感じていた鐘木さん。認知症という病名を聞いたところで、何の感情も抱かな