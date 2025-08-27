8月19日（火）から、全国で販売中のハーゲンダッツの新作クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」。ほんのり苦くて甘い人気の和素材・ゆずを使ったアイスクリームがホワイトチョコとマッチしていて、発売直後からSNSでも話題沸騰。「気づいたら手からなくなっていた」「リピートします」と高評価続出の新作アイスを実食レビューします！ハーゲンダッツ クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」同商品は今年の6月からスター