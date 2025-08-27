最愛の夫と結婚後、妊娠して幸せいっぱいのユウコ。そんなユウコの悩みは、夫のゲームへのハマりようでした。しかもどうやらそのゲームは、ただのゲームではないようで…？夫がゲームにハマっていた最悪の理由とは？『夫がゲーム内結婚していた話』をごらんください。 主人公・ユウコが妊娠中にも関わらずゲームにハマっている夫・トモヒロ。その理由には、最悪の理由が隠されていたのです