アイドルグループの乃木坂46・小川彩さんが29日発売の『B.L.T. SUMMER CANDY 2025』（東京ニュース通信社)の表紙に登場。同誌の表紙カットが解禁された。【写真】ピュアな小川彩さんの笑顔の表紙。爽やかな涼風が吹いてきそう同誌は、“夏と制服と美少女たちの青春グラフィティー”というコンセプトで誕生。今、もっとも旬な現役女子高校生アイドルたちの清涼感あふれる姿を、ロンググラビア&インタビューで紹介します。2025年