【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮中央通信は２７日の論評記事で、韓国の李在明（イジェミョン）大統領が訪米中の演説で言及した朝鮮半島の非核化について、「むなしい妄想だ」と切り捨てた。李氏は２５日、米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）での演説で「非核化の目標を堅持することは非常に重要だ」と述べ、トランプ米大統領と朝鮮半島の非核化に向け協力する考えを示した。これに対し、同通信は論評記事で「我々の核保有国の