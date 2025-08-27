三菱商事は秋田県や千葉県の沖合で計画していた洋上風力発電事業からの撤退を明らかにしました。三菱商事 中西勝也社長「さまざまな手を尽くして検討してきたが、開発継続は困難との判断に至った」この事業は、国が後押しするプロジェクトで、三菱商事が複数の事業者と進めていたものです。会見で中西社長は、物価高や円安などに伴い、建設コストが当初の見積もりをはるかに超えたことなどを撤退の理由として挙げました。洋上風力