子育て中の主人公・かおりは、幼馴染で親友のまゆみが占いに依存していく姿に違和感を持っていました。最初は雑誌の占いを気にする程度だったまゆみでしたが、やがて占いの言葉を人生の羅針盤とし、仕事や人間関係など重要な決断までも委ねるように。彼女の依存はどこまでエスカレートしていくのでしょう…。『占いに依存しすぎた友人』第2話をごらんください。 親友・まゆみが占いに依存し、人生の選択を占いに委ねる姿に