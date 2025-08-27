明日8月28日（木）よる7時 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、伊藤沙莉＆イモトアヤコが登場の「花火ゴチ」と、「料理時間ハンデマッチ」の2時間スペシャル。「料理時間ハンデマッチ」では、岡村隆史（ナインティナイン）・長谷川雅紀（錦鯉）・酒井貴士（ザ・マミィ）の“凡人シェフ軍団”が、プロの料理人とガチ対決に挑む。今回の“鉄人シェフ”は和食の新星・関斉寛氏。和食店や寿司店を10店舗ほど運