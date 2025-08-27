1976年創業のフランスバッグブランド、エルベシャプリエから8月27日（水）、限定品トートバッグが登場♡人気のモノトーンパンサー柄「パンサーブラン」に優しいピンク「タラマ」のハンドルを組み合わせ、限定のブラン（白）タグをあしらった特別感あふれるアイテムです。舟型トートMは税込55,880円、Sは税込45,980円で、ジェイアール名古屋タカシマヤと公式オンラインストアにて数量限定