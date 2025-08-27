佐賀競馬のPR隊と、オフィシャル女性アイドルグループ「UMATENA」の有村のあ、桜衣かれん、青木ひまわりが27日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、9月4日発走のJpn3「第25回サマーチャンピオン」をアピールした。1400メートルの指定交流競走は午後8時発走予定。昨年は兵庫のアラジンバローズが制した。今年はJRAから川田将雅、坂井瑠星らトップ騎手が参戦。出走馬も強豪ぞろいで熱いレースが予想される。また、平日の夜開