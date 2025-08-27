◇パ・リーグ西武―日本ハム（2025年8月27日ベルーナＤ）西武・渡部聖弥外野手（22）の13打席ぶりの安打は貴重な8号同点2ランとなった。2点を追う3回1死二塁。山崎福のチェンジアップを捉えて左翼席に運んだ。プロ入り初の9番起用だったが、中軸クラスの仕事を見せた。