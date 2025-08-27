SixTONESの松村北斗（30）が27日、都内で単独初主演映画「秒速5センチメートル」（監督奥山由之、10月10日公開）の完成報告会に出席した。今作は2007年公開の新海誠監督の同名アニメ映画が原作。「見たかった（主人公）の貴樹はどうだったんだろうと不安だったんですけど、新海さんが“貴樹がほっくん（松村）で本当に良かった”と言ってくれた。一つ怖かったハードルは飛び越えさせてくれました」と新海監督の言葉に胸をなで下ろ