三井不動産、豊田通商、KDDIは27日、名古屋市に収容1万人規模の「名古屋アリーナ（仮称）」を建設すると発表した。同日着工し、2028年初頭に開業予定。バスケットボールBリーグ1部（B1）のFE名古屋が本拠地として使用するほか、コンサートなどを開催する。FE名古屋は26年スタートのBリーグの最上位カテゴリー「Bリーグ・プレミア」の初年度参入はならなかった。5千人以上収容などの基準を満たしたアリーナの確保が条件の一つで