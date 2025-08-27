焼肉ライクは、2025年8月28日から8月30日までの3日間、全国81店舗で和牛格付最上位5等級の「仙台牛」を500円で販売します。最高ランクの霜降りがワンコインで宮城県で育つ黒毛和牛の中でも、厳しい基準を満たしたA5またはB5ランクの牛肉だけが名乗れる「仙台牛」。雑味のない甘みとサラッとした脂で、口の中でとろけるようなまろやかな味わいを楽しむことができます。焼肉セットを注文すると、そんな「仙台牛」（単品ハーフ）を特