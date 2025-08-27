27日、東京地検特捜部が日本維新の会、石井章参議院議員の事務所などに家宅捜索に入りました。勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て、国から給与をだましとった疑いがもたれています。◇2009年、旧民主党から“国政進出”。日本維新の会、石井章参議院議員（68）。関係者によると、勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て、国から給与をだましとった疑いが持たれています。東京地検特捜部が27日、強制捜査に乗り