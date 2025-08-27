◇プロ野球パ・リーグ 西武-日本ハム(27日、ベルーナドーム)日本ハムが3回に先制しました。前日26日に首位ソフトバンクとのゲーム差を0に縮めた日本ハム。この日先発の山粼福也投手と西武先発・與座海人投手との投げ合いは2回まで両軍無得点で試合が進みます。すると3回に試合が動きます。2アウトから矢澤宏太選手が死球により出塁すると、盗塁を仕掛けチャンスを広げます。すると五十幡亮汰選手がライトの頭を越えるタイム