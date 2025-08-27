ＪＡグループ北海道によりますと、２０２５年の道産の新米は猛暑の悪影響は少なく、例年に比べ良い出来になる見通しであると発表しました。ＪＡグループ北海道によりますと、２０２５年の道産の新米は猛暑の悪影響は少なく、例年に比べて品質の良いコメが多く収穫できる見通しということです。一方、暑さのため、新米の収穫は１週間から１０日ほど早くなっていて、９月中旬ごろに流通する見込みです。（ＪＡ北海道中央