Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年8月22日（金）9時から8月28日（木）23時59分まで｢Fashionx秋のお出かけタイムセール祭り｣を開催中。 現在、ノートPCのポートを増設し、USBメモリなどの外部ストレージ接続やデータ転送にも便利なUGREEN（ユーグリーン）の「Revodok 105 5-in-1 USB-Cハブ」が