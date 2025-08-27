左手の指がないハンディを乗り越え、甲子園で大活躍した県立岐阜商業の横山温大(よこやま・はると)選手。ふるさとに戻った横山選手に密着すると、そこには家族や恩師などとの強い“絆”がありました。 ■久しぶりの“ふるさと”へ 支え続けた家族との“絆” 甲子園ベスト4に輝いた県岐商の選手たちが8月22日、地元に“凱旋”しました。多くの生徒らの出迎えを受け、バスを降りた横山選手が向かったのは、母親の尚美さ