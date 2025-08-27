神戸市中央区で20日、帰宅途中の会社員・片山恵さん（24）が男性に後をつけられ、自宅マンションのエレベーター内で刺殺された事件。殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（35）は、5年前、3年前、そして事件の3日前にも同様のストーカー行為を繰り返していた。 無作為に襲う女性を選んでいた疑いがある谷本容疑者だが、不審者に襲われた際に自身を守る術はないのだろうか――。 【画像】