神戸市のマンションで女性が殺害された事件で、容疑者とみられる男が事件3日前、別の20代の女性の後をつけ、一緒にマンションに入り込んでいたとみられることが分かりました。今月20日、神戸市中央区のマンションで24歳の会社員女性を殺害したとして逮捕された谷本将志容疑者（35）。記者「現在、午前5時すぎです。兵庫県警の捜査員が谷本容疑者が住んでいた会社の寮の一室の家宅捜索に入ります」警察はけさ早く、勤務先の寮を2時