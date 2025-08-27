これからの気象情報です。 一転して28日(木)は天気が回復する見込みです。 ◆注意報 現在、上・中・下越には広く【カミナリ注意報】が出ています。 また、関川村に大雨と洪水注意報、新発田市と胎内市にも大雨注意報が出ています。 ◆28日(木)の天気 ・上越地方 晴れる時間が長くなるでしょう。 最低気温は23℃くらいで朝はしのぎやすいものの、日中は各地で真夏日になりそうです。 ・中越地方 強い日差しが照りつ