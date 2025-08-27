県警は、スマートフォン用の特殊詐欺撃退アプリの普及を進めています。27日からアプリの無料体験を始めました。 県警が普及を進めているのは、詐欺の可能性がある電話がかかってきた際に画面に警告を表示したり、個人情報を盗むフィッシングサイトをブロックする『特殊詐欺撃退アプリ』です。 ■柿木哲哉記者 「アプリには、ネット上の広告が詐欺のものかをチェックする機能もあります。実際にネット上の広告を送ると