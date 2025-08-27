Image: Adriano Contreras / Gizmodo US もはや電話機ではない。Google（グーグル）の新作、Pixel 10 シリーズ（Pixel 10、10 Pro、10 Pro XL、10 Pro Fold）に込められたメッセージは実にシンプル。「主役はGeminiとAIです」。今年の新作スマホは、とにかく物理的なデザインは後回しで、新色が登場したこと以外、外観はPixel 9 シリーズとほとんど同じです。 Pixel 10の名誉のためにいうと