特定外来生物「ハイイロゴケグモ」が広島県内で初めて確認されました。 広島県によりますと、２４日、福山港の国際コンテナターミナルのコンテナ側面から、「ハイイロゴケグモ」２匹とたまご１つが 発見されました。 国内２０都府県で確認されていましたが、広島県内で確認されたのは初めてです。 ハイイロゴケグモは、亜熱帯地方が原産で、メスの個体は毒を持ち、噛まれると針で刺したような痛みなどが 出るということ