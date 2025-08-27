「ＤｅＮＡ−阪神」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・山本が本塁クロスプレーで走者と接触し左腕を痛めた。左手首付近を気にする仕草を見せ、治療を受けるためにいったん、ベンチ裏へ下がった。四回１死一塁で、阪神・大山が左中間を破る二塁打を放った。一塁走者の森下が一気に本塁に突入しスライディング。返球を受けた山本がタッチしたがミットと走者が激しく交錯して左腕をもっていかれるような形に。ボールがミット