能登半島地震から1年8か月。石川県輪島市町野町では、今も行方不明のままとなっている男性の捜索活動が再開されました。 去年の能登半島地震では、石川県輪島市の町野町と名舟町で発生した土砂崩れにより、今もふたりが行方不明となっています。こうした中、27日、町野町の現場では…竹背 達也 記者リポート：「地震により一人が行方不明となっている輪島市町野町の現場では、警察などが集まり捜索活動が再開されました」